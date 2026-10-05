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Rimini, muore l’operaio precipitato da un ponteggio a Rivabella

Il 59enne, di origine albanese, era stato rianimato a lungo sul posto e trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. La Medicina del Lavoro dovrà ricostruire l’esatta dinamica

5 ott 2026
Rimini, muore l’operaio precipitato da un ponteggio a Rivabella

Non ce l’ha fatta l’operaio di 59 anni, di origine albanese, precipitato nel pomeriggio da un ponteggio allestito su una palazzina di due piani in via Ennio Coletti, a Rivabella di Rimini. L’uomo era stato soccorso in condizioni disperate, rianimato a lungo sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Secondo una prima ricostruzione, il 59enne si sarebbe trovato al secondo livello dell’impalcatura e sarebbe caduto per alcuni metri, forse attraverso il foro presente sul pianale e utilizzato per il passaggio della scaletta tra un piano e l’altro. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

L’operaio, che secondo le prime informazioni stava lavorando da solo, è stato notato da un residente del primo piano della palazzina, che ha sentito un forte rumore provenire dall’esterno e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Informato anche il magistrato di turno. Il ponteggio era stato installato per lavori di manutenzione straordinaria al cornicione e ai terrazzi dello stabile. Sarà ora la Medicina del Lavoro a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 




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