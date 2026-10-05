Rimini, muore l’operaio precipitato da un ponteggio a Rivabella
Il 59enne, di origine albanese, era stato rianimato a lungo sul posto e trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. La Medicina del Lavoro dovrà ricostruire l’esatta dinamica
Non ce l’ha fatta l’operaio di 59 anni, di origine albanese, precipitato nel pomeriggio da un ponteggio allestito su una palazzina di due piani in via Ennio Coletti, a Rivabella di Rimini. L’uomo era stato soccorso in condizioni disperate, rianimato a lungo sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.
Secondo una prima ricostruzione, il 59enne si sarebbe trovato al secondo livello dell’impalcatura e sarebbe caduto per alcuni metri, forse attraverso il foro presente sul pianale e utilizzato per il passaggio della scaletta tra un piano e l’altro. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.
L’operaio, che secondo le prime informazioni stava lavorando da solo, è stato notato da un residente del primo piano della palazzina, che ha sentito un forte rumore provenire dall’esterno e ha dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Informato anche il magistrato di turno. Il ponteggio era stato installato per lavori di manutenzione straordinaria al cornicione e ai terrazzi dello stabile. Sarà ora la Medicina del Lavoro a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
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