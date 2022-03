Rimini: nasce il Tavolo di Coordinamento terzo settore

Per dare un aiuto concreto alla comunità ucraina a Rimini, ieri 15 marzo è stato realizzato il Tavolo di Coordinamento del terzo settore formato dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dagli enti filantropici del territorio. A breve sarà disponibile anche un numero telefonico e un indirizzo e-mail di riferimento. La sede è quella della Protezione Civile in via Marecchiese. Con la collaborazione dei servizi sociali ed educativi comunali, gli interventi saranno divisi per ambiti in base alle specifiche richieste e necessità che emergeranno: lavoro, servizi alla persona, servizi educativi, assistenza relativa alle esigenze alimentari e materiali. L’assessore alla protezione sociale del Comune, Kristian Gianfreda, ha spiegato: “Continuiamo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per gestire al meglio questa emergenza e valorizzare i diversi livelli di intervento”.