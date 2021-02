RIMINI Rimini: nascondeva droga nei faldoni delle fatture archiviate, arrestato 33enne Complessivamente, nel corso dell'operazione, la Polizia Locale ha sequestrato oltre sette chili di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana, di cui 1,5 chili di cocaina e 2,2 chili di hashish

Rimini: nascondeva droga nei faldoni delle fatture archiviate, arrestato 33enne.

Nascondeva droga fra i faldoni delle fatture archiviate nell'ufficio in cui lavorava come dipendente. Protagonista della vicenda un riminese di 33 anni arrestato dalla Polizia Locale della città romagnola che ha anche sequestrato sette chili di sostanze stupefacenti. Avviata da informazioni ricevute da fonti confidenziali, l'indagine dei Vigili ha portato - ad inizio settimana - ad una prima perquisizione, all'interno del capannone di una ditta riminese, dove il fiuto del cane antidroga 'Bruce', ha scovato due grossi pacchi di marijuana: uno del peso di un chilo e l'altro di mezzo chilo, nascosti fra gli scaffali delle fatture archiviate.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Successivamente - anche grazie all'uso di telecamere nascoste, sistemi di geolocalizzazione sulle auto e pedinamenti fatti da agenti travestiti da operai - gli uomini della Polizia Locale hanno fermato il 33enne mentre si stava allontanando dall'ufficio usando l'auto aziendale su cui aveva appena caricato una borsa e due faldoni contenenti la sostanza stupefacente che probabilmente avevo deciso di spostare. Dall'auto e, da una seconda perquisizione avvenuta nell'abitazione dell'uomo, sono emersi altri quantitativi di droga: complessivamente, nel corso dell'operazione, la Polizia Locale ha sequestrato oltre sette chili di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana, di cui 1,5 chili di cocaina e 2,2 chili di hashish.

L'uomo - a cui sono stati contestati i reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale per aver reagito nel momento del fermo è stato subito arrestato e condotto alla Casa Circondariale Rimini, dove è ora in attesa della convalida del Giudice per le Indagini preliminari.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: