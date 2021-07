CRONACA Rimini: negoziante preso a bastonate da gruppo di minorenni, ne aveva sorpreso uno rubare

Aggressione in pieno giorno in viale Regine Elena, a Rimini. Un negoziante è stato malmenato da un gruppo di minorenni che si sono presentati nell'esercizio gestito da una famiglia bengalese. Il commerciante era intervenuto dopo aver visto uno dei ragazzini tentare di rubare un paio di occhiali, ma il resto del gruppo si è schierato a difesa dell'amico aggredendo il negoziante. L'uomo, per difendersi, ha afferrato una mazza da baseball, ma il gruppo è riuscito a strappargliela di mano, colpendolo poi con violenza. Nel parapiglia è stata spintonata anche la moglie del titolare. L'allarme ha fatto intervenire diverse pattuglie della Polizia, oltre ad un'ambulanza che ha soccorso il ferito. Gli agenti, ben presto, hanno rintracciato il gruppo che nel mentre era scappato a piedi. Una volta bloccati, i minorenni sono stati portati in Questura.

