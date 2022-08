Rimini: negoziante preso a calci e pugni, trasportato all'Infermi

È finito al pronto soccorso per aver tentato di fermare un furto nella sua attività. La vicenda viene riportata su Riminitoday. L'uomo, bengalese d'origine, attorno alle 20 di lunedì aveva sorpreso un giovane malvivente mentre stavo tentare di rubare della merce esposta nel suo negozio, sito lungo Viale regina Margherita, a Rimini. A quel punto sono intervenuti due complici che, per liberare il giovane, hanno preso a pugni e calci il negoziante, per poi fuggire a gambe levate. Date le contusioni subite stato necessario l'intervento dell'ambulanza per le medicazioni del bengalese all'Ospedale Infermi. Sul posto la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per rintracciare i tre malviventi.