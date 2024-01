DATI CANILE Rimini: nel 2023 abbandonati 27 cani di cui 12 cuccioli. In E-R fenomeno meno praticato rispetto ad altre parti d'Italia I dati del canile riminese "Stefano Cerni"

Sono 27 i cani abbandonati nell'ultimo anno a Rimini, di cui 12 cuccioli. Sono i dati rilevati dalla Cooperativa sociale Cento Fiori che gestisce il canile riminese. La maggior parte arriverebbe da altre regioni - secondo le indagini condotte dall’Ufficio del benessere degli Animali e dalle rilevazioni mediante il chip -, alcune limitrofe all’Emilia-Romagna. Un dato che mostrerebbe come la pratica dell'abbandono - che raggiunge l'apice nei mesi estivi - non sia in questa zona d'Italia così diffusa come in altre parti.

“Quando si sceglie di allargare la propria famiglia con l’ingresso di un animale in casa dev’esserci dietro una decisione consapevole, accompagnata da una riflessione articolata, sennò il rischio è quello di un ripensamento improvviso che può sfociare in episodi di maltrattamento, violenze e abbandono: bisogna sempre ricordare che davanti noi non abbiamo giocattolini da usare e buttare in base al nostro stato del momento, ma essere viventi che richiedono attenzione, amore e cura costante - spiega l’assessore al benessere degli animali del comune di Rimini, Francesca Mattei – . Per questo, a chi desidera adottare un animale, in particolare se si tratta della prima volta, consiglio di rivolgersi al canile Stefano Cerni che, grazie a una staff competente e con una lunga esperienza alle spalle, è capace di indirizzare al meglio il futuro proprietario, favorendo un legame positivo tra la persona e l’animale”.



