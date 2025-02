BILANCIO Rimini: nel 2024 meno incidenti ma più feriti. Marecchiese maglia nera Dal report della Polizia Locale l'aumento di conducenti sotto l'effetto di alcol o droghe

Rimini: nel 2024 meno incidenti ma più feriti. Marecchiese maglia nera.

Nel 2024, la Polizia Locale di Rimini ha registrato un totale di 1.263 incidenti stradali, un numero in calo rispetto agli anni precedenti, ma che nasconde un dato preoccupante: l'aumento dei feriti. Nonostante il numero complessivo degli incidenti sia diminuito, infatti, il totale dei feriti è salito a 714, con ben 47 casi legati a conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Due sono stati gli incidenti mortali, un dato che segna il minimo storico dal 2000, quando si registrarono 29 vittime.

Tuttavia, nonostante questo miglioramento, il numero di feriti continua a essere elevato, con un incremento di 29 casi rispetto al 2023, a conferma che la velocità rimane una delle principali concause degli incidenti. Anche lo scorso anno sono conseguenza dei comportamenti di guida imprudenti. Tra le violazioni più comuni ci sono il "controllo inadeguato del veicolo" (404 casi) che ipotizza anche l'uso del cellulare alla guida; la "mancata precedenza agli incroci" (153 casi) e il "cambiamento di direzione pericoloso" (105 casi). Diminuiscono le violazioni per "precedenza a destra" e "distanza di sicurezza".

Ma qual è la mappa delle strade più pericolose? La classifica non vede grossi stravolgimenti: le stesse degli anni passati, con la via Marecchiese in testa (55 incidenti), seguita dalla via Flaminia (53 incidenti) e dalla via Tripoli (43 incidenti).

Ad aumentare sono i reati legati agli incidenti stradali, come le omissioni di soccorso, passate da 30 nel 2023 a 38. In calo, invece, gli omicidi stradali, 2 lo scorso anno.

Aumentano i conducenti in stato di ebbrezza (47 nel 2024), così come quelli sorpresi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 6. Trend particolarmente attenzionato dalla Polizia Locale riminese che ricorda come la velocità riduca il tempo di reazione e aumenti il rischio di sinistri.

