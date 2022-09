Rimini: nel periodo estivo calano rapine del 36%, patenti ritirate +23%

La prefettura di Rimini traccia un bilancio dell'attività svolta dal 1° giugno al 15 settembre 2022. Il dato più significativo appare essere il deciso calo del 36% delle rapine, mentre i furti aumentano del 6%. Sono il 2% in più gli arresti eseguiti e spicca il dato delle persone controllate che ammontano a più di 85.000 con un incremento del 75% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aumentano del 23% le patenti ritirate. Interessante il dato scorporato per il Comune di Riccione, oggetto questa estate di una frequente attenzione mediatica, che registra un sensibile calo della delittuosità complessiva del 22%, mentre i dispositivi di prevenzione e di controllo attuati in quel Comune hanno anche favorito un deciso contrasto alla microcriminalità etnica e giovanile. In flessione del 35% i minorenni arrestati e del 56% di quelli denunciati in stato di libertà. Quasi raddoppiati i controlli in materia di sommerso sul lavoro (+99%).