COMUNE Rimini: nelle scuole lezioni in presenza e trasporti potenziati L'analisi dell'assessore alla Scuola Morolli: "Scenari straordinari ma gestione soddisfacente"

“Nono è vero che non è stato fatto nulla in questi mesi per l'apertura della scuole” nel richiamare la straordinarietà dell'attuale scenario, l'assessore alla Scuola Mattia Morolli rivendica una gestione soddisfacente delle 120 scuole gestite dal Comune e fa un'analisi della situazione scuola a Rimini, il Comune dell'Emilia-Romagna che ha il numero più alto di contagi dopo Bologna.

Tra i nodi il capitolo trasporti: proseguiranno i controlli sugli scuolabus, che finora hanno sempre rispettato la capienza all'80%e sarà presto potenziato il numero dei mezzi a disposizione. Scongiurato per il momento il ricorso alla didattica a distanza, “stiamo lavorando per proseguire con le lezioni in presenza”.

Nel video l'intervista a Mattia Morolli, assessore alla Scuola del Comune di Rimini



