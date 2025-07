AGGRESSIONE Rimini, netturbino aggredito a bastonate al parco. Inquirenti sulle tracce dei responsabili Il 60enne è finito all'ospedale Bufalini di Cesena con fratture, un polmone perforato, ematoma cranico, denti rotti e lacerazione del labbro

Rimini, netturbino aggredito a bastonate al parco. Inquirenti sulle tracce dei responsabili.

Un netturbino di 60 anni, residente a Rimini e dipendente del Gruppo Hera, è stato violentemente aggredito giovedì pomeriggio mentre svolgeva il suo turno di lavoro a San Giuliano Mare. L'uomo è stato brutalmente picchiato da due sconosciuti ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. L'aggressione è avvenuta nel Parco Briolini di via Sforza.

Secondo le ricostruzioni, il lavoratore era impegnato nelle sue mansioni di pulizia stradale insieme a un collega, quando due individui si sono avvicinati e, dopo una discussione dai contorni ancora poco chiari, hanno dato il via a un violento pestaggio. Il netturbino è stato colpito e scaraventato a terra. Uno degli aggressori si è poi impossessato di un rastrello di alluminio utilizzandolo per colpire ripetutamente la vittima, mentre il collega tentava invano di difenderlo.

I due assalitori si sono poi dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il collega ha prontamente allertato i soccorsi, e i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare d'urgenza il 60enne all'ospedale Bufalini di Cesena. Il quadro clinico dell'uomo è grave: ha riportato fratture alle costole, un polmone perforato, un ematoma cranico, denti rotti e la lacerazione del labbro. Nonostante la gravità delle lesioni, l'uomo non è in pericolo di vita.

Le indagini sono ora affidate alla Squadra Mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Marco Masia. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e, secondo quanto trapela, sarebbero già sulle tracce dei due aggressori. I motivi scatenanti dell’aggressione rimangono al momento ignoti.

Il Gruppo Hera, l'azienda per cui lavora il netturbino, ha espresso "profondo sdegno e ferma condanna per la violenta aggressione subita". L'azienda ha garantito la massima vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, assicurando loro pieno supporto. Hera ha inoltre ribadito che la sicurezza dei propri lavoratori "rimane una priorità assoluta" e sta collaborando strettamente con le Forze dell’Ordine per identificare e perseguire i responsabili di quello che ha definito un "vile atto".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: