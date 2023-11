STILL I RISE Rimini: Nicolò Govoni presenta il nuovo libro, "Altrove". Focus anche sulla scuola del futuro Prima tappa del tour, sette date tra Italia e Svizzera

Per 250 milioni di bambini nel mondo il diritto allo studio è negato. Parte da qui Nicolò Govoni, fondatore di Still I Rise - organizzazione indipendente che offre proprio istruzione e protezione ai minori profughi e vulnerabili tra Grecia, Turchia, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Colombia - nel suo excursus utile a svelare i risultati ottenuti sul campo dal rivoluzionario Metodo Educativo applicato nelle scuole aperte dall'organizzazione e il modo in cui può rappresentare un cambiamento concreto. Metodo che promuove un approccio costruttivista e un modello di apprendimento basato sull'esplorazione o ricerca, compiendo un parallelismo anche con il sistema scolastico italiano, più tradizionale. Govoni punta ad esportare una scuola che sia “casa” anche in Italia.

Il già candidato al Nobel dalla Repubblica di San Marino, a Rimini presenta inoltre il suo nuovo libro dal titolo “Altrove” in uscita il prossimo 24 novembre. Un romanzo dai toni gialli, ambientato a Cremona - sua città natale - che indaga uno dei temi che più gli stanno a cuore, quello dell’altro e appunto dell’altrove. Il libro è pubblicato sotto Still I Rise – Edizioni, “nuovo marchio editoriale indipendente che, se avrà successo, - dice Nicolò Govoni - permetterà di pubblicare libri di altri autori che meritano di essere valorizzati”.

Nel video l'intervista a Nicolò Govoni, fondatore e CEO Still I Rise.

