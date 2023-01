Rimini: niente neve, ma tanti interventi per danni causati dal vento

Rami e alberi divelti dal vento, alcuni caduti sui cavi delle linee elettriche: sono circa 74 gli interventi dei Vigili del fuoco di Rimini svolti fino a questa mattina, ai quali si aggiungono 14 interventi ancora da svolgere, una ventina quelli della Polizia locale e 7 quelli delle squadre di volontari della protezione civile sul territorio comunale. Gli interventi sono concentrati soprattutto nella zona di Covignano, oltre ad alcune situazioni in altre zone della città come in via Mantegazza, in via Castellacci, via Raticosa, via Tomasetta, via Giangi, via Grotta Rosa dove sono intervenute le squadre della polizia locale, dei vigili del fuoco e della protezione civile per rimuovere gli alberi caduti.

I vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto per la caduta di diversi alberi e per i danni causati dal vento della notte con raffiche di vento, dalle 3 alle 4, che hanno raggiunto punte di 90-100 chilometri orari con valori medi intorno ai 60-70. I valori massimi si sono registrati lungo la costa al passaggio del minimo depressionario.

Situazione del tutto simile anche a Riccione dove la Polizia Locale è intervenuta a mettere in sicurezza viale Saluzzo per la caduta di un albero sulla strada. Anche nel parcheggio davanti alla Stazione un grosso pino è caduto nel giardino di una abitazione privata, nessun danno a persone e transennata l’area. Altro grosso pino si è abbattuto sulla pista di pattinaggio in viale Milano. Situazione di rilievo, ma risolta, in viale Orazio dove una parte di alberatura è caduta su un mezzo di una cooperativa sociale che stavano facendo pulizia. Anche in questo caso non si sono riscontrati danni a persone. In viale Dante, sul Porto, il vento ha ribaltato la scritta “Riccione”, che - scrive il Comune - verrà ripristinata già domani.