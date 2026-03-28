Rimini, no del Comune al maxi impianto Bess sulle colline di Covignano

Il Comune di Rimini esprime forte preoccupazione per il progetto di un impianto Bess (Battery Energy Storage Systems - sistema di accumulo energetico) previsto a San Martino in Venti, nell’area del colle di Covignano. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per segnalare un intervento ritenuto sovradimensionato e troppo impattante rispetto al contesto.

Il progetto, presentato dalla società Rimini S.r.l. nell’ambito della procedura nazionale di autorizzazione, prevede oltre 200 container - di dimensioni 6 x 2,5 x 3 metri circa ciascuno - destinati allo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di strutture di grandi dimensioni, disposte su un’area ampia, con un impatto visivo e territoriale significativo in una zona classificata ad alta tutela paesaggistica.

L’amministrazione sottolinea come, pur rappresentando una tecnologia importante per la transizione energetica, impianti di questo tipo richiedano una valutazione attenta della compatibilità con il territorio. Tra le principali criticità evidenziate c’è anche il rischio idrogeologico: parte dei terreni interessati è infatti soggetta a dissesto secondo il Piano Strutturale Comunale. Nella lettera si richiamano inoltre le perplessità espresse da residenti e associazioni locali.

“Quello che ci preoccupa profondamente — dichiara l’assessora all’Ambiente Anna Montini — non è la transizione energetica in sé, che sosteniamo convintamente, ma il modo in cui certi progetti vengono calati senza un’adeguata valutazione del contesto territoriale, ambientale e paesaggistico”.







