Rimini: non ce l'ha fatta il 70enne ciclista ricoverato al Bufalini

Una agonia durata una settimana, per il 70 enne rimasto vittima di un incidente sabato scorso. Lo scontro era avvenuto nel pomeriggio alle Celle di Rimini, nella rotatoria che collega via Zangheri con via Maestri del lavoro. L'anziano, in sella alla sua bicicletta, era stato colpito da una utilitaria Citroën. Le sue condizioni erano da subito apparse molto gravi ai sanitari del 118 che avevano deciso il trasferimento in elisoccorso al Bufalini di Cesena, dove ieri il suo cuore ha smesso di battere. La Polizia Locale impegnata a ricostruire la dinamica del sinistro. La seconda vittima della strada in pochi giorni nel riminese.