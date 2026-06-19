Rimini non dimentica: la tragedia della Uno Bianca rivive tra memoria e verità

L'Arena Francesca da Rimini si è riempita per ricordare una delle pagine più oscure della storia italiana. Sul palco chi quella banda l'ha catturata, in platea un dolore che attraversa ancora intere generazioni.

A oltre trent'anni da quella scia di sangue che sconvolse l'Emilia-Romagna, le Marche, e segnò per sempre anche Rimini, la città torna a guardare negli occhi l'orrore di uno dei capitoli più bui della sua storia. Lo fa nel convegno "Uno Bianca, Memoria e Verità", una serata intensa, partecipata, attraversata dal bisogno di ricordare e, soprattutto, di comprendere. Un appuntamento che arriva in un momento particolare: le recenti dichiarazioni televisive di Roberto Savi hanno riaperto ferite che per molti non si sono mai davvero chiuse.

Ferite lasciate da sette anni di terrore, 24 vittime innocenti, oltre cento feriti e una comunità costretta a convivere con il ricordo di una violenza tanto inspiegabile quanto devastante. Su possibili coperture dietro la banda – tornate al centro del dibattito – si esprime uno dei protagonisti di quegli anni, il magistrato che coordinò le indagini, Daniele Paci: "Le dichiarazioni rese da Roberto Savi in TV sono oggetto attualmente dell'attenzione della Procura della Repubblica di Bologna. Dichiarazioni analoghe erano già state rese durante i processi a Rimini, e all'epoca furono ritenute inattendibili.

All'epoca dei fatti non era emerso nulla che potesse far ritenere il coinvolgimento di altre persone oltre quelle indagate." Luciano Baglioni, allora ispettore di polizia e oggi sostituto commissario in congedo, di quella lunga caccia ai responsabili conserva ricordi ancora vividi: "Sono passati 32 anni dalla cattura dei fratelli Savi e della loro banda. Sentire parlare ancora di coperture, servizi deviati o altro alle spalle di questi soggetti credo sia fuori luogo rispetto alla mia esperienza di investigatore.

Abbiamo spulciato la loro vita per giorni e giorni e non abbiamo trovato nulla di strano rispetto a quello che erano realmente: criminali travestiti da poliziotti". Sulla cattura non lascia spazio a dubbi: "È stata lineare, consacrata dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria e resa possibile da un lavoro certosino della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del pool coordinato dal dottor Paci. Credo che proprio sulla cattura non ci sia nulla da chiarire: è forse l'aspetto più limpido di tutta la vicenda".

Tra memoria, dolore e ricerca della verità, Rimini continua così a confrontarsi con una pagina che appartiene alla sua identità più profonda. Perché il tempo passa, ma il dovere del ricordo resta. E perché dietro ogni nome inciso nella tragedia della Uno Bianca ci sono vite spezzate, famiglie distrutte e una comunità che non vuole permettere all'oblio di cancellare ciò che è accaduto.







