Rimini "non è un paese per giovani": il tasso di benessere per gli under 35 è tra i più bassi d'Italia

Una ricerca del Sole 24 ore, sulla qualità della vita nelle province italiane per fasce d'età, boccia la città romagnola, che si piazza al 91° posto su 107 per il benessere dei bambini, e addirittura al 97° per i giovani tra i 18 e i 35 anni. Discreto invece il piazzamento per la qualità della vita per gli anziani, dove Rimini si piazza al 67° posto. Un risultato davvero sorprendente per una delle capitali del turismo italiano. E confrontando i piazzamenti degli altri centri della Romagna, il risultato stupisce ancora di più, con le province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena che occupano i primi tre posti per il benessere dei giovani.

E proprio Ravenna si classifica ai primi posti anche per la qualità della vita dei bambini e degli anziani, risultando una delle città in cui complessivamente si vive meglio, in attesa della classifica generale che uscirà alla fine dell'anno. Le due classifiche relative al benessere di bambini e anziani vengono vinte rispettivamente da Cagliari e Trento: per il resto poche novità, con le città del Sud che occupano buona parte delle posizioni più basse. Per quanto riguarda il numero di abitanti per fasce d'età, il numero di bambini a Rimini è calato dell'11% negli ultimi 5 anni, mentre quello dei giovani si è tenuto abbastanza stabile, con un calo dell'1%. Aumentano invece gli over 65, precisamente del 5,6%.

