Rimini Nord: sgomberati due stabili occupati abusivamente

Nel corso delle operazioni di controllo la Polizia locale di Rimini è intervenuta nella zona nord della città dopo alcune segnalazioni di situazioni di degrado o di presenze sospette da parte della cittadinanza.

Sgomberati due stabili. Il primo, in via Sacramora, ubicato nei pressi delle scuole superiori, era occupato da uno straniero della Repubblica Ceca, senza fissa dimora, che è stato identificato ed allontanato. Il secondo, un immobile abbandonato dell'ex impianto di trattamento delle acque e dei gas in Via Tolemaide, era occupato da due pluripregiudicati originari del Maghreb e privi di documenti di identità. Per uno di loro è stato emesso il decreto di espulsione, dato che risiedeva in territorio italiano senza il regolare permesso di soggiorno., mentre per l'altro è partita invece la denuncia all'autorità giudiziaria, dato che non aveva con sé alcun documento identificativo.

I controlli delle forze dell'ordine sono scattati anche nel Plesso Scolastico di Viserba e hanno portato,con l'assistenza di due cani dell’Unità cinofila, all'individuazione e all'arresto di due giovanissimi spacciatori.



