TEATRO LEO AMICI Rimini: "Notte gitana" al debutto, omaggio all'universo femminile Lo spettacolo a firma Carlo Tedeschi, in scena mercoledì 21 giugno, alle 21.30 al Teatro Studio 1923, l’arena all’aperto del Teatro Leo Amici al Lago di Monte Colombo

Parla alle donne lo spettacolo al debutto mercoledì 21 giugno all'arena all'aperto sul Lago di Monte Colombo. Ed è una rosa rossa, - simbolo della rappresentazione - che verrà donata ad ogni donna presente, il fil rouge che lega all’estate 2023 “Notte Gitana”, lo show dal sound latino riallestito quest'anno con nuovi brani del giovane musicista Emanuele Tedeschi.

In scena oltre 40 artisti. Tra loro Gessica Notaro, l'artista testimonial contro la violenza di genere. Cantanti, performer, musicisti, l'immancabile corpo di ballo per animare la stagione sulla Riviera Romagnola, ogni mercoledì fino al 30 agosto.

"Notte Gitana” rientra negli eventi promossi dalla Fondazione Leo Amici e dall'Associazione Dare. Realtà che nel corso degli anni hanno messo a disposizione numerose borse di studio, corsi e stage gratuiti, continua a promuovere esperienze teatrali per i giovani provenienti da tutta Italia, in collaborazione con la Compagnia Ragazzi del Lago, per un duplice percorso artistico e di condivisione e amicizia per il rispetto dei valori della civile convivenza.

