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Rimini, novità all'Aeroporto Fellini: cambio valuta senza commissioni e nuovo servizio di gestione parcheggi

Lo scalo introduce un sistema digitale per la sosta con lettura targhe e pagamenti contactless, oltre a un servizio di cambiavalute disponibile nell'area partenze.

2 lug 2026
Il servizio di cambio valuta e il nuovo servizio di gestione parcheggi all'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”
Il servizio di cambio valuta e il nuovo servizio di gestione parcheggi all'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”

L'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini" amplia i servizi dedicati ai passeggeri con due novità pensate per rendere più semplice e veloce l'esperienza di viaggio: un nuovo sistema automatico di gestione dei parcheggi e un servizio di cambio valuta senza commissioni. L'iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione portato avanti da AIRiminum, con l'obiettivo di offrire servizi sempre più digitali e accessibili.

Per la sosta è stato installato un impianto automatico basato sulla tecnologia HUB Parking Technology, già adottata nei principali aeroporti. Il sistema gestisce il parcheggio in tempo reale, con lettura automatica delle targhe, ticket digitali, pagamenti elettronici contactless e controllo centralizzato da remoto. Il riconoscimento del veicolo consente l'apertura automatica delle barriere, riducendo i tempi di attesa e rendendo più fluido l'accesso e l'uscita dall'area di sosta. Il progetto rappresenta anche il primo passo verso ulteriori sviluppi, aprendo la strada anche alla futura prenotazione online del parcheggio.

Accanto al parcheggio smart debutta anche un nuovo servizio di cambio valuta attivo presso il desk Biglietteria nell'area partenze. Il servizio permette di acquistare o vendere valuta estera prima della partenza o all'arrivo, con tassi di cambio competitivi e senza commissioni.

Leggi il comunicato stampa




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