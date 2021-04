Rimini: nuove regole per il trasporto scolastico

Da lunedì 26 aprile la scuola tornerà al 100% in presenta in tutta Italia, mentre la capienza sugli autobus sarà al 50%. “È evidente che per far dialogare queste cifre serve intervenire o con un notevole potenziamento dei mezzi o con una differenziazione degli orari scolastici -ha dichiarato il presidente della Provincia di Rimini Rinziero Santi. Convocato dunque per domani un summit tecnico per studiare le criticità e per formalizzare al Prefetto la richiesta di convocazione urgente del Tavolo di coordinamento. "Vediamo dove si arriva con i 390 milioni di euro stanziati dal Governo e vediamo soprattutto quanti mezzi con autista saranno reperibili sul territorio. - continua Santi - Serve la collaborazione di tutto il sistema, dalle Scuole ai Comuni e alla Prefettura.”