Rimini: nuovi sgomberi della Polizia locale a San Giuliano e Parco XXV Aprile

Una nuova operazione per il controllo del territorio da parte della Polizia locale di Rimini che ha visto in azione i cani dell’Unità cinofila. Le operazioni si sono concentrate nel parco Marecchia e a San Giuliano mare, dove gli agenti hanno individuato e identificato due extracomunitari d’origine marocchina che avevano trovato rifugio nei locali dell’ ex Hotel delle Nazioni. Al termine dei controlli il curatore della struttura è stato contattato per ripristinare le chiusure divelte che impediscano nuovi accessi.

Nel mirino degli agenti soprattutto le zone segnalate con maggiore degrado, segnalate dai cittadini residenti: allontanati i componenti di una famiglia che si era insediata all’ingresso del Parco XXV Aprile nei pressi del Ponte degli scout.

