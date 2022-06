Rimini, occupazione alberghi come nel pre-pandemia

Buone notizie per chi lavora nel turismo a Rimini, con i dati di giugno sull'occupazione negli alberghi simili al periodo pre-pandemia. Al momento, dice Visit Rimini, la media si attesta già attorno al 70%, contro il 50% dello scorso anno. Ma le richieste continuano ad arrivare e le prenotazioni sono sempre più sotto data: quindi i numeri di giugno 2022 sono in continua crescita. Ci si aspetta una chiusura al di sopra dell'80% di occupazione.

Dopo l'ottimo ponte del 2 giugno, spiega Visit Rimini "il mese sta continuando bene grazie all'importante presenza degli stranieri, al ritorno dei gruppi e si prospetta una buona chiusura sostenuta dagli eventi sportivi. Non tutte le settimane sono da tutto esaurito, però le performance sono già decisamente al di sopra dello scorso anno, nonostante si sappia che la tendenza ormai è quella di prenotare sotto data. Come dire, il meglio deve ancora venire".