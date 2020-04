Rimini: odontoiatra deferito per lesioni colpose dai Nas Bologna

Oltre agli illeciti connessi all’insorgenza dell’epidemia COVID-19, i Nas Bologna proseguono anche nei controlli della sanità. Per questo a conclusione di un’indagine nel settore della sanità pubblica, hanno deferito una persona alla Procura della Repubblica di Rimini. Si tratta di un odontoiatra ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose per aver procurato danni ad un paziente durante un intervento per l’applicazione di un impianto osteointegrato.



