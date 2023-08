79ESIMO ANNIVERSARIO Rimini: oggi la commemorazione dei Tre Martiri

A Rimini oggi la cerimonia che ogni anno si rinnova per onorare la memoria dei tre giovanissimi martiri della Città: Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, impiccati dai nazi-fascisti il 16 agosto del 1944 nell’allora Piazza Giulio Cesare. La commemorazione per il 79esimo anniversario del loro sacrificio inizierà alle 17 con partenza da via Tiberio e proseguiranno in serata nella Corte degli Agostiniani, con premiazione del Premio "Vincenzo Mascia", intitolato all'ex Presidente ANPI.

