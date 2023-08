MEETING 2023 Rimini: oggi ultime ore di lavoro per i volontari del Pre Meeting Da domani, con il via della manifestazione, arriveranno nuovi volontari pronti per gestire la settimana di incontri.

È da sempre ciò che caratterizza l'appuntamento di Comunione e Liberazione: il lavoro di migliaia di volontari da ogni parte d'Italia e del mondo. Anche quest'anno in tantissimi si sono ritrovati a Rimini per allestire i padiglioni della fiera e da domani, con il via della manifestazione, arriveranno nuovi volontari pronti per gestire la settimana di incontri.

"Oggi per noi è il vero giorno di inizio del Meeting - afferma Emmanuele Forlani, direttore Meeting Rimini - perché vanno via i volontari che hanno fatto il Pre-Meeting e arrivano quelli che faranno il Meeting, circa 3.000 persone".

"Domani inizia la 44° edizione dal titolo l'esistenza umana è un'amicizia inesauribile - aggiunge Bernhard Scholz, presidente Meeting Rimini - siamo grati che gli incontri di domani inizieranno con il cardinale Matteo Zuppi con il quale parleremo della possibilità di costruire la pace anche in un mondo così diviso dalle guerre".

Il lavoro del Pre-Meeting è reso possibile grazie a studenti, in particolare delle facoltà di architettura e ingegneria, ed adulti con esperienze in cantieri, elettricisti, magazzinieri e artigiani.

Nel servizio le interviste a Emmanuele Forlani (Direttore Meeting Rimini) e Bernhard Scholz (Presidente Meeting Rimini)

