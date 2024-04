SOSTENIBILITÀ Rimini: oltre 2.000 famiglie potranno aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile Si stima che per le famiglie aderenti il risparmio medio sarà intorno ai 143 euro. I nuclei famigliari che potranno fare domanda verranno selezionati attraverso bando pubblico del Comune e non ci sarà nessun costo di adesione.

Sostenibilità ambientale e benefici sociali per le famiglie in difficoltà energetica: è questo il duplice obiettivo della prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Rimini. Un progetto di partenariato pubblico-privato che punta ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per far si che diventi risorsa per la collettività.

L'energia prodotta verrà utilizzata in primis dagli edifici comunali coinvolti, mentre la grande quantità di energia eccedente verrà messa in rete per la vendita o il consumo dalle famiglie della Comunità Energetica. Si stima che per le famiglie aderenti il risparmio medio sarà intorno ai 143 euro. I nuclei famigliari che potranno fare domanda verranno selezionati attraverso bando pubblico del Comune e non ci sarà nessun costo di adesione.

Nel servizio l'intervista ad Anna Montini (Assessora Transizione Ecologica Rimini)

