Rimini: oltre 200 persone in piazza per la manifestazione di "Romagna per la Costituzione"

È stata al centro delle polemiche per diverse settimane. Oggi pomeriggio erano comunque oltre 200 le persone in Piazza Cavour a Rimini per la manifestazione di “Romagna per la Costituzione”.

“Ci hanno definiti negazionisti, no mask e no virus ma non siamo nulla di tutto ciò, siamo qui per ricordare i valori della costituzione” ha affermato Matteo Angelini, portavoce di “Eppur si Muove” e tra gli organizzatori dell'evento. “Ci tengo a ringraziare il Prefetto, il questore e tutte le forze dell'ordine presenti qui oggi – ha aggiunto – per averci concesso questa possibilità”.

Le contestazioni si sono concentrate principalmente sulle misure anti covid ritenute troppo restrittive e lesive dell'economia. Durante la manifestazione è stato comunque ricordato più volte dagli stessi organizzatori il rispetto delle norme igienico sanitarie ed erano oltre sessanta gli uomini di carabinieri e polizia impiegati.

Un raduno comunque contestato da più parti. Il Sindaco Andrea Gnassi e la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna Emma Petitti avevano chiesto più volte di cancellarla. “La manifestazione di oggi – evidenzia Emma Petitti – è un offesa ai tanti che in questi mesi hanno perso un proprio caro”. “Come amministrazione comunale – ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad – non condividiamo assolutamente le posizioni portate avanti oggi in piazza”.