Rimini: omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva è indagato

C'è un indagato per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta a Rimini il 4 ottobre nel garage condominio di via del Ciclamino. Oggi gli inquirenti hanno notificato a Louis Dassilva, 35enne senegalese, vicino di casa della vittima, l'avviso di garanzia. Louis e la moglie, Valeria Bartolucci questo pomeriggio erano stati convocati in questura. La posizione di Louis quindi si è aggravata e dopo 8 mesi di indagini, il sostituto procuratore Daniele Paci ha comunicato al senegalese che è indagato, ora si potrà procedere agli accertamenti irripetibili come la comparazione del Dna.