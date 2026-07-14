CRONACA Rimini, operaio sale su una gru per protesta: "Non veniamo pagati da quattro mesi" | FOTO Il 25enne, di cittadinanza egiziana, è salito sulla gru del cantiere del nuovo asilo nido in via Pindemonte. Sul posto vigili del fuoco, polizia e sindacati per convincerlo a scendere.

Rimini, operaio sale su una gru per protesta: "Non veniamo pagati da quattro mesi" | FOTO.

Momenti di forte tensione questa mattina a Rimini, nel cantiere del nuovo asilo nido al Parco Pertini, in via Pindemonte. Un operaio 25enne di cittadinanza egiziana è salito sulla gru del cantiere come forma di protesta, minacciando di gettarsi nel vuoto. Secondo quanto riferito, il gesto sarebbe legato al mancato pagamento degli stipendi.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, polizia di Stato e personale del 118, anche in considerazione delle elevate temperature, mentre sono in corso le trattative per convincere il giovane a scendere in sicurezza.

Presente anche il segretario generale della Fillea Cgil, Andrea Pracucci, secondo cui i lavoratori coinvolti non percepiscono lo stipendio da quattro mesi. Il sindacalista ha inoltre riferito che tre operai avrebbero vissuto, mangiato e dormito nella baracca del cantiere e ha annunciato verifiche sulla catena dei subappalti per accertare eventuali responsabilità.

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