CRONACA Rimini, operazione "Alto Impatto": 10 arresti, 51 denunce e quasi 30 chili di droga sequestrati Controlli contro la criminalità giovanile: identificate oltre 14mila persone, tra cui 1.686 minorenni. Maxi operazione della Polizia di Stato in tutta Italia

Rimini, operazione "Alto Impatto": 10 arresti, 51 denunce e quasi 30 chili di droga sequestrati.

L'operazione nazionale "Alto Impatto" contro la criminalità e la devianza giovanile ha coinvolto anche la provincia di Rimini. Nelle ultime due settimane, i controlli coordinati dalla Squadra Mobile, con il contributo delle Volanti e delle specialità della Polizia di Stato, hanno portato a 10 arresti, 51 persone denunciate all'autorità giudiziaria e al sequestro di quasi 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Dei 10 arresti, nove sono avvenuti in flagranza, prevalentemente per reati legati alla droga; il decimo in esecuzione di una condanna definitiva. Le denunce riguardano truffe, reati contro il patrimonio e spaccio. Nel complesso gli agenti hanno identificato 14.242 persone, tra cui 1.686 minorenni, e controllato 1.093 veicoli. Sono state eseguite 11 perquisizioni alla ricerca di armi o droga; i sequestri comprendono cocaina, cannabinoidi, eroina e sostanze sintetiche. Il questore ha inoltre adottato 13 provvedimenti di prevenzione, mentre tre cittadini stranieri sono stati espulsi e accompagnati alla frontiera.

Le verifiche si sono concentrate nei luoghi frequentati dai giovani: stazioni ferroviarie, fermate del Metromare, centri commerciali, parchi e aree della movida. Alle attività hanno partecipato, oltre alla Squadra Mobile e alle Volanti, Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e di Frontiera. L'attività ha compreso anche il monitoraggio dei social e dei siti più utilizzati dai ragazzi, nell'ambito delle iniziative per prevenire adescamento online, radicalizzazione e comportamenti illeciti.

L'iniziativa, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta sul territorio nazionale dalle 106 Squadre Mobili, ha fatto registrare circa 236.138 giovani controllati, di cui 23.060 minori. Sono stati arrestati 575 maggiorenni e 69 minorenni e denunciate 1.695 persone, tra cui 373 minori. Le operazioni hanno portato al sequestro, tra l'altro, di oltre 69 chili di cocaina, 174,8 chili di cannabinoidi, 28 armi da fuoco e 210 armi bianche. Il bilancio nazionale comprende inoltre il monitoraggio di 1.115 profili social.

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