Rimini, operazione congiunta di Guardia di Finanza e SIAE: sanzionati locali per esecuzioni musicali abusive.

Controlli congiunti ai nei locali da parte dei militari della Guardia di Finanza di Rimini e gli Ispettori della SIAE. Nel mirino alcuni esercizi tra Verucchio, Rimini e Coriano, in cui erano in pieno svolgimento feste con DJ e/o da band dal vivo, senza la preventiva autorizzazione.

In un locale dell’entroterra oltre a contestare lo spettacolo musicale, i controlli su personale effettuati dalle fiamme gialle hanno rilevato che tre degli otto dipendenti, impegnati nella somministrazione di cibi e bevande, erano in nero. Per il datore di lavoro è scattata subito la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini, per la sospensione dell’attività imprenditoriale oltre alla cosiddetta “maxi-sanzione” che può arrivare fino a 32.400 euro.

Anche due locali di Coriano sono stati pizzicati mentre svolgevano attività musicali senza licenze. I finanzieri hanno proceduto alla verifica della regolare installazione del registratore telematico, idoneo alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

