Rimini: operazione Full Black 2, scoperti 100 operatori economici in nero e oltre 3 milioni di imposte evase Nel mirino delle Fiamme Gialle alcune ditte e società che dal 2015 al 2018 si sono succedute nella gestione di locali da ballo e di intrattenimento notturno della riviera

Oltre tre milioni di imposte evase e 100 operatori economici in nero. Questo quanto emerso dall'operazione Full Black 2, condotta dalla Guardia di Finanza riminese per contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero nell'ambito dell'intrattenimento notturno. Nel mirino della GdF, alcune ditte e società che dal 2015 al 2018 si sono succedute nella gestione di locali da ballo e di intrattenimento notturno della riviera, tra Rimini, Riccione e Misano Adriatico. Scoperte ben 9 società di gestione completamente sconosciute al Fisco, che avrebbero realizzato profitti, omettendo di presentare dichiarazioni fiscali e non pagando le imposte dovute. Le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire il volume d'affari, nonostante la frammentaria documentazione contabile acquisita, anche grazie a dati e informazioni forniti dalla Siae: emersi e segnalati all'Agenzia delle Entrate incassi in nero per circa sei milioni di euro con 2,5 milioni di imposte evase, il mancato versamento di 550 mila euro di ritenute fiscali nei confronti di 80 disck jockey non residenti in Italia, di cui alcuni di fama internazionale, per compensi di 2 milioni, e individuati 15 dipendenti in nero. Il superamento delle soglie di rilevanza penale emerso da alcuni controlli ha inoltre portato alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria di 4 persone per reati tributari e a proporre l'adozione del sequestro di beni patrimoniali per equivalente per il valore delle relative imposte evase per 130.000 euro.

