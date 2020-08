CRONACA Rimini, overdose in discoteca: ragazzino in gravi condizioni

Un ragazzino, che ha compiuto 18 anni da poco, si è sentito male nel pomeriggio di ieri in una discoteca di Rimini. Il giovane, finito in overdose, è stato subito soccorso e portato in ospedale. Si tratta di un turista di Reggio Emilia, in Riviera per una vacanza. Le sue condizioni ieri sera erano molto gravi: è tuttora in coma ma non in pericolo di vita. È intervenuta la polizia di Stato che sta indagando per risalire all'identità del pusher.



