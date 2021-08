Rimini: pallinari in azione. Polizia invita a diffidare di promettenti vincite al gioco

Prosegue la lotta della Questura di Rimini e della Polizia stradale di Bologna per contrastare le truffe e raggiri ai danni dei turisti da parte dei cosiddetti “campanellari”. Verso le 22 della sera di lunedi 16 agosto, lungo via Vespucci a Rimini, i poliziotti hanno sorpreso sei individui tutti provenienti dall’est europeo ma domiciliati in un residence, impegnati nel collaudato raggiro delle tre campanelle a discapito di alcuni turisti che nel frattempo erano riusciti a coinvolgere. L'intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare i soggetti e sequestrargli l’equipaggiamento utilizzato per il raggiro, e 1780,00 euro e 150 franchi svizzeri quale provento dell’illecito guadagno effettuato fino a quel momento. I 6 sono stati tutti segnalati al questore di rimini per l’adozione del foglio di via obbligatorio e sono stati multati 1.000 euro l'uno. Per la violazione dell’art.3 del regolamento di polizia urbana che vieta in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico di organizzare, promuovere, esercitare anche a titolo di mera collaborazione con gli organizzatori, il gioco di abilita’ noto come delle “tre carte” o “delle tre campanelle”. Una scena che si è ripetuta nel pomeriggio di martedì, sempre sul lungomare di Rimini, con capannelli di gente che si sono formati attorno ai "pallinari" in azione.