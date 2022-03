ATTO VANDALICO Rimini: pallino di piombo contro le vetrate del tribunale, indagano i Carabinieri

Con una fionda hanno tirato un pallino di piombo contro i vetri del Tribunale di Rimini, mandando in frantumi la finestra del primo piano degli uffici del Giudice di Pace. È successo verso le 15.30 di martedì e a dare l'allarme sono stati gli impiegati che hanno sentito un forte rumore contro i vetri oscurati e antisfondamento. Al momento la pista più accreditata è quella di una bravata.

Da questa mattina i Carabinieri di Rimini sono al lavoro ed hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza che controllano l'area del parcheggio, alla ricerca di elementi utili per le indagini.



Un atto vandalico - riporta ANSA - che non avrebbe un movente preciso né sarebbe rivolto nei confronti di qualcuno in particolare visto che dal piazzale del parcheggio dove si presume sia stato tirato il pallino di piombo non si può vedere all'interno degli uffici che hanno le vetrate oscurate. Il pallino tirato, presumibilmente con una fionda, che sarà analizzato dagli investigatori, ha un diametro inferiore a un centimetro e ricorda quelli dei flipper.

