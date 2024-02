CRONACA Rimini: panetti di hashish confezionati nella carta dei "Mars", arrestato 45enne L'arresto ieri sera in centro storico da parte della Polizia Locale; dalla perquisizione domiciliare il sequestro di 280 grammi di sostanze stupefacenti

Un uomo di 45 anni stava passeggiando in coppia, nel centro storico di Rimini, fumando marijuana, quando è stato fermato da due agenti in borghese della squadra di Polizia Giudiziaria. È a questo punto che l'uomo consegna spontaneamente altre dosi, ma – segnala la questura - durante il controllo si mostra particolarmente agitato, tanto che gli agenti ritengono di richiedere una perquisizione domiciliare, subito autorizzata dal Magistrato di turno.

E proprio nello studio di casa le autorità trovano 40 grammi di marijuana in alcuni barattoli di vetro e 240 grammi di hashish divisi in panetti, alcuni dei quali confezionati con la carta dello snack “Mars”. A conclusione dell'indagine, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del processo per direttissima.

L'uomo, insegnante, si è giustificato asserendo che le sostanze sarebbero state per uso personale. Il suo difensore ha chiesto il termine per la difesa e il processo è stato fissato al prossimo 12 febbraio. Il 45enne è stato scarcerato e in teoria potrà tornare a scuola anche se intanto è partita la segnalazione al Ministero dell'Istruzione.

