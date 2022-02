Rimini: parcheggi in fascia turistica, le novità in vista dell’estate

Il tema dei parcheggi a Rimini in zona turistica sarà oggetto di importanti novità in vista dell’estate. A partire da un intervento che interesserà Piazza Marvelli che porterà alla realizzazione di circa 80 posti auto e una zona di posti moto e scooter, che si andrà ad aggiungere alle altre aree per sosta motorini previste nei nuovi tratti del lungomare. L’intervento partirà nelle prossime settimane e terminerà dopo Pasqua. L’annuncio è stato dato durante il consiglio comunale di ieri dall’assessora alla mobilità e all’urbanistica Roberta Frisoni in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere della Lega Andrea Pari che chiedeva informazioni sul sistema di parcheggio sul lungomare in vista della prossima stagione estiva.

