Rimini: parcheggio da 400 posti sotto la rotonda “Fellini”, interventi anche in superficie.

Un maxi parcheggio interrato da 400 posti sotto la rotonda “Fellini”, a Rimini. La giunta - che parla di un altro tassello del “Parco del Mare” - ha dato il via libera al progetto di fattibilità della nuova infrastruttura per la quale sono stati messi a bilancio 8 milioni di euro. Anche la piazza soprastante sarà sistemata in modo da armonizzarla col lungomare Tintori, con l'obiettivo di poter ospitare iniziative ed eventi. “Un'opera – ha commentato l'assessora alla mobilità, Roberta Frisoni – che grazie ai 400 nuovi posti auto andrà ad aumentare in maniera considerevole la dotazione dei parcheggi nella zona, aggiungendo funzioni sia a livello interrato sia in superficie, ridando vita, bellezza e nuova accessibilità ad uno dei piazzali più frequentati della nostra marina”. Al nuovo parcheggio si accederà da via Beccadelli.

