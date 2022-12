ENERGIA Rimini, parco eolico offshore: Energia Wind 2020 disponibile ad allontanare ancora le pale Il progettista: "Volontà di realizzare un impianto accolto positivamente". Ma occorre fare verifiche tecniche e normative

Rimini, parco eolico offshore: Energia Wind 2020 disponibile ad allontanare ancora le pale.

Energia Wind 2020, società che ha elaborato il progetto del parco eolico offshore davanti alla costa riminese, non vuole sottrarsi alle richieste avanzate dal territorio per - dice - "realizzare un impianto accolto positivamente da tutti". Ventidue le osservazioni depositate a metà ottobre, alle quale la società ha risposto, con controdeduzioni, nei tempi previsti. Ora si attende un confronto diretto con la commissione valutatrice sull'impatto ambientale.

Intanto Giovanni Selano, architetto e progettista della società, sentito dal Corriere Romagna, si dice “disponibile ad allontanare ulteriormente le pale dalla costa”. La distanza dalla spiaggia e il conseguente impatto visivo sono infatti i punti più sensibili, a detta di diversi portatori d'interesse, tra i quali il Comune di Rimini e i portavoce degli operatori turistici e commerciali. Prima, prosegue, occorre però verificare se è possibile farlo dal punto di vista tecnico, oltre che normativo. “In mare ci sono molti vincoli da rispettare”, afferma ancora al quotidiano, facendo capire che non è possibile muoversi a propria volontà.

L'attuale progetto prevede 51 aerogeneratori con altezza massima dal medio mare di oltre 200 metri - fuoriescono dall'acqua di 125 metri - e con diametro del rotore di 180 metri. Per una potenza complessiva di 330 Megawatt. La pala più vicina all'arenile, davanti Cattolica, sarebbe posizionata a 9,5 miglia nautiche, quindi più di 17 chilometri; le altre saranno tutte più lontane. Le ultime disteranno 18 miglia, quindi 33 chilometri. Perché il parco eolico è stato pensato perpendicolare alla costa e non in parallelo. Le pale saranno distanziate di 700 metri e disposte su tre archi.

