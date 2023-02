Rimini: parte la rigenerazione del Museo della Città

Un nuovo inizio per il Museo della Città: al via dal 27 febbraio i lavori per il nuovo percorso espositivo, dall’Alto Medioevo al Rinascimento, che muteranno il volto del primo piano della sede museale. Sarà interessato circa un quarto del percorso espositivo. Tredici nuove sezioni per riorganizzare circa trecento pezzi d'arte, tra sculture, dipinti, medaglie e ceramiche. Previsti nuovi accostamenti tra le opere, l’aggiornamento totale dell’illuminazione, l’integrazione con sistemi tecnologici. Il tutto renderà questa parte del museo moderna e immersiva, riallacciando il filo della narrazione con le sale del piano terra, dedicate al periodo tardo-romano, per aprire, poi, verso la parte del museo sul Cinquecento e secoli successivi.

“Comincia dunque una fase particolarmente interessante per l'attività culturale e, più in generale, per la vita e il futuro della città – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad -, non si tratta di un’operazione di semplice maquillage ma di una vera e propria rigenerazione attraverso la quale il Museo riflette su se stesso, ripensandosi nei percorsi culturali e artistici”. Durante le fasi di cantiere, il Museo della Città sarà visitabile con tariffa ridotta e una selezione dei capolavori più importanti, tra cui la Pietà di Bellini, verrà trasferita in altre aree del percorso. Fine dei lavori prevista per l'autunno.

Nel video le interviste a Giovanni Sassu, Direttore Musei di Rimini e Lorenzo Greppi, architetto curatore del progetto.