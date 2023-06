TURISMO Rimini, parte la stagione balneare. Patrizia Rinaldis: "Inizio tra incertezze e difficoltà, ma stiamo recuperando” Punto di forza della riviera gli eventi: questa sera l'attesissimo concerto di Vasco Rossi che lancia un messaggio di vicinanza alla Romagna

Parte oggi la stagione balneare lungo la riviera romagnola. I 15 chilometri di costa, con i suoi 250 stabilimenti balneari, sono pronti ad accogliere turisti e amanti della spiaggia e del mare. Attivata l’attività obbligatoria di salvamento ad opera dei marinai di salvataggio, che sarà prolungata di una settimana ulteriore, fino al 17 settembre.

“Quest'anno a causa di tutto quello che è successo siamo partiti con molte difficoltà e incertezza – afferma Patrizia Rinaldis, presidente Federalberghi Rimini – abbiamo ricevuto numerose disdette dopo l'alluvione, in questo momento stiamo cercando di ricostruire e riprogettare l'estate, non sarà facile ma recupereremo. Per questo ponte del 2 giugno abbiamo strutture piene al 90% ma sarebbe potuto essere un sold out, il meteo incerto non ci aiuta”. Punto di forza per Rimini gli eventi: “Appuntamenti come il Wellness, la Superbike e il concerto di Vasco ci stanno aiutando tantissimi, una fortuna averli”.

Proprio la tappa 0 del tour di Vasco, allo stadio Romeo Neri, ha già portato nella serata di ieri 20.000 appassionati in riviera e questa sera ne attendono almeno 24.000. Dal Blasco poi un messaggio di vicinanza e il duetto con “Il gallo” sulle note di “Romagna Mia”.

