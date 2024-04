Rimini: partono lavori per parcheggio interrato sul mare, in arrivo 373 posti

Il 6 maggio partono i lavori per il parcheggio interrato di piazzale Marvelli a Rimini. È un'opera molto attesa in città, e sarà il primo del suo genere nella zona mare della città e si inserirà nel progetto del nuovo lungomare detto 'Parco del mare'. Gli automobilisti dovranno però attendere un po' di tempo prima di vedere realizzata l'infrastruttura. I lavori avranno una durata di circa due anni. Il progetto prevede due livelli interrati per un totale di 373 posti auto. Sul piano stradale sono previsti 200 posti per motorini e sopra di essi, ad un'altezza di circa tre metri, sorgerà un belvedere con vista sul mare.

L'investimento complessivo è di 12,6 milioni di euro di cui il 20% con fondi comunali e la restante parte dal Fondo sviluppo e coesione infrastrutture.

È un parcheggio "annunciato, atteso, necessario", ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a margine di una conferenza stampa sul tema. "Cercheremo di comprimere al massimo il tempo dei lavori e anche di strutturare il cantiere in un modo il meno impattante possibile, essendo comunque consapevoli che ci sarà da stringere i denti, perché dei disagi ci saranno", ha aggiunto.