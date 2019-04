Rimini: Pasqua in ospedale per una squadra di giovani calciatori torinesi, ipotesi contagio da norovirus

Una squadra di giovani calciatori del torinese, tutti tra i 14 e i 15 anni, ha passato la Pasqua in ospedale a Rimini. Per loro, riporta l'Ansa, sintomi come vomito e diarrea riconducibili a un norovirus: virus non grave ma di facile trasmissione attraverso cibi ma anche aria e contatti fisici. In un primo momento si era invece pensato a un'intossicazione alimentare. La squadra si trovava in Riviera per un evento sportivo. Nell'hotel dove alloggiavano sono stati effettuati campionamenti, ma la struttura non sarebbe collegata a quanto accaduto.