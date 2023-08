RIMINI Rimini: passaporto rilasciato ad un centenario ancora assiduo viaggiatore Il signor Gino ricorda con commozione il viaggio di nozze in Florida

È stato consegnato personalmente dal Questore di Rimini Lavezzaro il passaporto al Sig. Gino alla veneranda età di cent’anni. L’uomo, ancora attivo imprenditore edile, viaggia spesso sia per motivi di piacere, che di lavoro, in particolare in Messico, Canada e Stati Uniti. Alla domanda su quale viaggio ricordasse con più piacere, con gli occhi lucidi dall’emozione, ha rammentato il viaggio di nozze in Florida con la moglie, ormai scomparsa. Il Questore ha ricordato al Sig. Gino che il passaporto ha la validità di dieci anni e che lo aspetta per il rinnovo.

