Rimini, Patrizia Rinaldis: "Leggiamo i numeri nel loro insieme e non soltanto se vediamo un ombrellone vuoto o una camera vuota"

Mentre ci si interroga sul futuro del turismo balenare, cliccando su uno dei più famosi siti di prenotazione online la destinazione Rimini è quasi sold out, con il 96% delle strutture di Marina Centro al completo per questa notte. Aumenta un po' la scelta decentrando la struttura ricettiva. Oggi ci si può regalare il sabato di Ferragosto per 240 euro di media a stanza. Che sia il caro vacanze o il cambiamento delle abitudini degli italiani, questa è un’estate con luci e ombre "Secondo me stiamo andando bene - commenta Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori di Rimini -. È vero che siamo partiti un pochino a rilento, ma non dimentichiamoci che agosto è il mese degli italiani e per la situazione economica, un'inflazione che dura da anni, il calo del potere d'acquisto, sono quelli che prenotano più tardi. Infatti abbiamo visto, soprattutto sottodata, che abbiamo fatto quasi sold out. Ieri su Booking non c'erano disponibilità. Oggi continuano ad arrivare richieste, quindi è inutile fare previsioni all'inizio dicendo va tutto male. La dimostrazione è che la nostra riviera sta tenendo, i numeri sono al momento positivi e poi i conti li faremo a bocce ferme".

Dati Istat positivi a giugno, a luglio ancora da quantificare ma può esserci una piccola flessione?

"Agosto lo stiamo ancora vivendo giorno dopo giorno. È chiaro che i primi sei mesi per noi sono stati molto positivi. Ormai il lavoro non è fatto soltanto d'estate, ma è fatto un po' durante tutto l'arco dell'anno e a noi la fiera, le infrastrutture ci danno sicuramente una grossa mano. L'altro dato importantissimo è che continuiamo a vedere molti turisti stranieri. Anche questa è una valutazione che andrà fatta. Ci hanno aiutato soprattutto a luglio. L'aeroporto è in pieno sviluppo e anche questo ha portato non soltanto a Rimini, ma su tutta la costa, un grosso beneficio. Abbiamo visto comunque turisti inglesi, abbiamo voli dall'Inghilterra ormai tutti i giorni, turisti che hanno sostituito la mancanza del turista russo. Abbiamo tanti polacchi e ungheresi".

Sempre più albergatori intanto scelgono la formula che abbandona la pensione completa proprio per gli alti costi della ristorazione e la difficoltà nel reperire il personale .

"Bisogna che leggiamo i numeri nel loro insieme e non soltanto se vediamo un ombrellone vuoto o una camera vuota" conclude Rinaldis.

