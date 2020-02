Rimini: pedala fuori dalla ciclabile, 63enne multato sulla Marecchiese

26 euro, ridotta a 18 e 20 centesimi se pagata entro cinque giorni. Questa la multa comminata ad un ciclista riminese di 63 anni che stava pedalando sulla Marecchiese, in direzione del centro storico di Rimini, sul lato opposto rispetto alla pista ciclabile. Una pattuglia dei Carabinieri, come racconta il Corriere Romagna, lo ha affiancato invitandolo a raggiungere il primo attraversamento e passare sulla ciclabile. L'uomo avrebbe dovuto svoltare a destra entro breve ed ha ignorato l'avvertimento, così l'Agente ha esposto la paletta dal finestrino e l'ha multato. “Non vedo cartelli di divieto”, ha replicato il ciclista che nel frattempo ha fatto notare come fossero transitate almeno una ventina di biciclette lungo la stessa carreggiata. Eppure, come recita il codice della strada, “i velocipedi devono transitare sulle piste a loro riservate quando esistono”.