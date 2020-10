VIA SANTARCANGIOLESE Rimini: pedone investito sulle strisce, ricoverato in gravi condizioni

Rimini: pedone investito sulle strisce, ricoverato in gravi condizioni.

Un incidente è avvenuto, poco dopo le 14, in provincia di Rimini, sulla Via Santarcangiolese, all'altezza della località Santo Marino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Secondo le prime ricostruzioni una Opel Meriva, guidata da una donna, si era fermata per far transitare un residente di 60 anni sulle strisce pedonali, quando alle sue spalle è giunto un furgone di una ditta, che l'ha tamponata. Per via dell'urto l'automobile è sbalzata in avanti di diversi metri, colpendo il pedone. Nell'urto l'uomo ha riportato traumi importanti, rendendo necessario l'intervento del 118. Attivato prontamente il trasporto tramite elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena, in cui il pedone è stato ricoverato in condizioni gravi. La prognosi rimane riservata.

Illesi il guidatore del furgone e la donna. Sul posto la Polizia locale dell'Unione di Comuni Valmarecchia per raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica.



Foto Gallery

I più letti della settimana: