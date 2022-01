TURISMO Rimini pensa già all'estate, “Notte Rosa” e “Molo” a inizio stagione: “La Riviera c'è” La Riviera - spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad - deve tornare ad attrarre i giovani: "Abbiamo un po' perso questa vocazione"

“Bisogna che torniamo a parlare di programmazione, anche a breve termine”. Il sindaco di Rimini vuole quanto prima tornare alla normalità. Il turismo e le persone ne hanno bisogno. Palazzo Garampi sta così lavorando per far tornare la “Molo street parade” e la “Notte Rosa”, evento clou dell'estate romagnola. “L'inizio di luglio era e rimane la collocazione ideale per la Notte Rosa - ha spiegato Jamil Sadegholvaad alla stampa -, perché servirà per comunicare che la Riviera c'è, e porterà più arrivi”. La “Molo” potrebbe cambiare nome e formula, ma, ciò che importa, è far tornare i giovani. “Per colpa della pandemia, e non solo, - ammette il sindaco – abbiamo un po' perso questa vocazione. Non dobbiamo lasciare altro terreno alle località concorrenti, e penso soprattutto a quelle all'estero”. Intanto arrivano conferme degli eventi primaverili: dal Sigep, che si svolgerà a marzo, al raduno nazionale degli Alpini di maggio, mentre a giugno sarà la volta di RiminiWellness. Per Jamil Sadegholvaad non c'è quindi molto tempo, perché il turismo ha bisogno soprattutto di programmazione: “Un'industria come quella turistica non si accende o si spegne con un clic sull'interruttore”.

