Rimini: pensionati litigano per il parcheggio e aggrediscono gli agenti di Polizia.

Una litigata per un parcheggio di una palazzina nel centro di Bellaria è diventata un'aggressione a due agenti della Polizia Locale. Arrestati due uomini, un 65 enne e un 60enne, per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni personali. A sedare il litigio tra i due uomini motivato al possesso di uno stallo nel cortile condominiale, ieri pomeriggio, è intervenuta per prima una pattuglia della Polizia Municipale. La reazione dei due pensionati è stata subito violenta, tanto che gli agenti della municipale, aggrediti a calci e pugni, hanno dovuto chiedere il supporto dei carabinieri. I militari dopo aver constatato l'accaduto hanno condotto in caserma i contendenti per l'identificazione. Dopo l'arresto i due sono stati rimessi in libertà, in ossequio alle norme di procedura penale, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria nazionale.



